الجارديان: ماى تبدأ جولة ترويجية لـ"بريكست" فى شمال شرق إنجلترا

لندن (أ ش أ)

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه من المقرر أن تترأس، اليوم الاثنين، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اجتماعًا لمجلس الوزراء فى شمال شرق انجلترا، فى الوقت الذى تبدأ فيه حملتها الصيفية التى تهدف للحصول من خلالها على دعم عام لخطتها الأكثر انتقادًا حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الـ "بريكست".

وأوضحت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، أن الزيارة المقررة لماى اليوم تهدف لإظهار دعم الحكومة المستمر لمفهوم "مركز القوة فى الشمال"، وأن ماى ستؤكد أنه تم تخصيص ما يصل إلى 780 مليون جنيه إسترلينى لتطوير الساحل الرئيسى فى شرق البلاد كما هو مخطط مسبقا.

وأضافت الصحيفة أن رئيسة الوزراء البريطانية تعتزم أيضا استخدام الزيارة للدفاع عن مقترحات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى التى أظهرت استطلاعات الرأى أنها لا تحظى بشعبية كبيرة مع أنصار حزب المحافظين والشعب البريطانى بوجه عام.

وكان بعض أعضاء حزب المحافظين البارزين قد اقترحوا أمس الأحد، أن إجراء استفتاء ثان ربما يكون الطريقة الوحيدة لحل الانقسامات الوطنية حول كيفية التعامل مع "بريكست".