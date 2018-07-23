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التموين تعلن بدء العمل بالأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:30 ص
التموين تعلن بدء العمل بالأوكازيون الصيفى 6 أغسطس المقبل اوكازيون - ارشيفية
كتب مدحت وهبة
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قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأ العمل بالأوكازيون الصيفى، اعتباراً من 6/8/2018 ولمدة شهر ، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأضاف المصيلحى أن المشاركة في الاوكازيون ليست إلزامية علي التجار، وكل تاجر يرغب فى المشاركة فى الاوكازيون يتوجب عليه الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وأكد وزير التموين، أن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالاوكازيون، فضلاً عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المنافذ المروجة له، على ان تشمل فترة الاوكازيون مرحلة عيد الاضحي المبارك، على ان تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع، وموضحاً بها السعر قبل، وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.

 

 


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