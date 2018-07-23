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التعليم: إجراء "إنترفيو" للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية

الإثنين، 23 يوليه 2018 01:30 ص
التعليم: إجراء "إنترفيو" للطلاب المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سوف تجرى مقابلات أو ما يسمى بـ"إنترفيو" لطلاب المدارس المصرية اليابانية عقب اختيار الطلاب والمعلمين. 
 
وأضافت المصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن "الإنترفيو" سيتم عن طريق المدرسة التى تقدم إليها الطفل من خلال المعلمين فى المدرسة، موضحة أن اختيار المعلمين سيكون قبل الطلاب.
 
وأوضحت المصادر أن المقابلات ليست المعيار الرئيسى لاختيار الطلاب ولكنها محور مهم ضمن شروط الاختيار. 
 
 

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