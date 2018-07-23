الأموال العامة تضبط قضيتين تحويل أموال والاتجار فيها بـ2.5 مليون جنيه

كتبت : دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط قضيتى تحويل أموال وإتجار فى النقد الأجنبى غير المشروع وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام رمضان ج. ع مواليد 1987، سائق يعمل بإحدى الدول العربية و أيمن مواليد 1984 شقيق الأول عامل يعمل بذات الدولة التى يعمل بها شقيقه و أكرامى مواليد 1995 شقيق الأول مقيمون بدائرة مركز نجع حمادى بمحافظة قنا.

بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها واستبدالها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقداً أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.

بإستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون 500 ألف جنيه مصرى.

كما وردت معلومات وتحريات الإدارة تفيد بقيام أحمد ج. م مواليد 1986، سائق "يعمل بإحدى الدول العربية و متولى مواليد 1997 شقيق الأول يعمل بإحدى الدول العربية ، ونور مواليد 1999 "شقيق الأول". مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهما بالخارج وإرسالها للثالث بحوالات دولارية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المصرية بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج فى محافظات الجمهورية نقداً أو عن طريق الحوالات البريدية مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة.

باستدعاء المتحرى عنه الثالث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ثلاثة ملايين جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.