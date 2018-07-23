ارتفاع عدد حالات الإصابة بلدغ الثعابين بقرية شبرا بخوم فى المنوفية لـ11حالة

المنوفية - محمد فتحى

أصيب اليوم فلاح 35 سنة، ومقيم قرية شبرا بخوم بمحافظة المنوفية بلدغ ثعبان، وتعد هذه الحالة الحادية عشرة بلدغ ثعبان بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مستشفى قويسنا المركزى، يفيد باستقبالها "أ .م .ا" 35 عاما فلاح، ومقيم قرية شبرا بخوم- دائرة المركز مصاباً بلدغ ثعبان.

بالانتقال والفحص وسؤاله، أفاد أنه أثناء نومه بمنزله فوجئ بثعبان يلدغه بساعده الأيسر، ولم يتهم أحدا، وتم التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لمواصلة إجراءات المكافحة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7136 إدارى مركز قويسنا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

وتخيم حالة من الرعب والفزع على أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصر ع شخصين وإصابة 7 آخرين بسبب محاصرة الثعابين لمعظم أنحاء القرية، ليس فقط فى الزراعات ولكن داخل المنازل وفى غرف النوم.

جدير بالذكر، أن الأزمة تسبب فى وفاة كل من، إبراهيم معروف 33 سنة عامل باليومية، اعتماد العزب 55 عاما موظفة بالتموين، كما أصيب كل من، عماد خطاب، فوزى دراز، محمد إبراهيم، إبراهيم جمال حماد، وطفل 9 سنوات، وسيدتين، بلدغ ثعابين منذ يوم الأربعاء الماضى، وحتى اليوم، بسبب محاصرة الثعابين للقرية.

وكان الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، قد أصدر قرار رقم (496) لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من الأثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها بدائرة المحافظة، فضلا عن قيام اللجنة بإعداد تقرير شهرى بما تم إنجازه من أعمال.