video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 يوليه 2018 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بلدغ الثعابين بقرية شبرا بخوم فى المنوفية لـ11حالة

الإثنين، 23 يوليه 2018 09:55 ص
ارتفاع عدد حالات الإصابة بلدغ الثعابين بقرية شبرا بخوم فى المنوفية لـ11حالة ثعبان - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

أصيب اليوم فلاح 35 سنة، ومقيم قرية شبرا بخوم بمحافظة المنوفية بلدغ ثعبان، وتعد هذه الحالة الحادية عشرة بلدغ ثعبان بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مستشفى قويسنا المركزى، يفيد باستقبالها "أ .م .ا" 35 عاما فلاح، ومقيم قرية شبرا بخوم- دائرة المركز مصاباً بلدغ ثعبان.

بالانتقال والفحص وسؤاله، أفاد أنه أثناء نومه بمنزله فوجئ بثعبان يلدغه بساعده الأيسر، ولم يتهم أحدا، وتم التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لمواصلة إجراءات المكافحة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7136 إدارى مركز قويسنا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

وتخيم حالة من الرعب والفزع على أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصر ع شخصين وإصابة 7 آخرين بسبب محاصرة الثعابين لمعظم أنحاء القرية، ليس فقط فى الزراعات ولكن داخل المنازل وفى غرف النوم.

جدير بالذكر، أن الأزمة تسبب فى وفاة كل من، إبراهيم معروف 33 سنة عامل باليومية، اعتماد العزب 55 عاما موظفة بالتموين، كما أصيب كل من، عماد خطاب، فوزى دراز، محمد إبراهيم، إبراهيم جمال حماد، وطفل 9 سنوات، وسيدتين، بلدغ ثعابين منذ يوم الأربعاء الماضى، وحتى اليوم، بسبب محاصرة الثعابين للقرية.

وكان الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، قد أصدر قرار رقم (496) لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من الأثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها بدائرة المحافظة، فضلا عن قيام اللجنة بإعداد تقرير شهرى بما تم إنجازه من أعمال. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالى ضحايا الأفاعى بقويسنا يكشفون رحلة العلاج والإصابة بعد مصرع شخصين.. فيديو وصور

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنوفيه

مركز قويسنا

شبر بخوم

لدغ ثعبان

مستشفى قويسنا




لا تفوتك
التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

شاهد.. لحظة غرق رافعة أثناء بناء جسر لربط روسيا بالصين

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صراع القوى على "شباب الكنيسة".. البابا تواضروس يحذر من تسلل المتشددين لأسقفية الشباب.. "التقليديون" ينشرون قوائم بأسماء وعاظ وكهنة مجددين ويتهمونه بإفساد العقيدة.. ومواقع التواصل الاجتماعى مسرح الأحداث

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

صور.. شارع "زنقة الستات" بداية من ريا وسكينة لأحدث اكسسوارات البنات.. مبانيه الأثرية حولته من منطقة تجارية إلى مقصد للسائحين المصريين والأجانب.. شهرته التاريخية حولته لمسرح يستضيف الأعمال السينمائية

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

أرقام قياسية تنتظر رونالدو فى يوفنتوس

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

وصفات طبيعية بزيت الزيتون والبيض لتقوية الأظافر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة