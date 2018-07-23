إغلاق موقع حائط البراق بالقدس بعد سقوط حجر كبير يزن 100 كجم

أ ف ب

أعلنت بلدية القدس أنها اغلقت قسما من حائط البراق صباح الإثنين بعد سقوط حجر يزن 100 كجم دون أن يؤدى ذلك إلى إصابات.

وقال رئيس بلدية المدينة نير بركات فى بيان ان "حجرة تزن 100 كيلوجرام سقطت قرب امراة دون اصابتها" مبررا سبب إغلاق قسم من حائط المبكى.

ويعتبر اليهود حائط البراق الواقع أسفل باحة حرم المسجد الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودى (الهيكل) الذى دمره الرومان فى العام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم ويعتبره المسلمون جزءاً من الحرم القدسى الذى يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وسقط الحجر فى القسم المختلط حيث يمكن للنساء والرجال الصلاة معا.

واضافت البلدية "ستتولى هيئة الـثار التحقق من عدم وجود ـى خطر قبل السماح مجددا بفتح الموقع".

وعشرات آلاف الاشخاص زاروا الاحد الموقع بمناسبة ذكرى خراب الهيكل لدى اليهود.

وقال حاخام "حائط المبكى" شموئيل رابينوفيتش فى بيان الاثنين نه "حادث نادر جدا وغير مفهوم يستلزم تحكيم الضمير".