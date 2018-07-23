إحالة رائدة صحية و7 ذئاب بشرية بالبحيرة للجنايات لاغتصاب طالبة ثانوى

البحيرة جمال أبو الفضل وناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، جريمة بشعة هزت أركان المحافظة، حيث تجرأ 7 ذئاب بشرية بمساعدة إحدى الرائدات الريفيات من كافة المشاعر الإنسانية بالتعدى جنسيا على طالبة بالصف الثالث الثانوى تحت تهديد السلاح بأحدى الشقق بمدينة الدلنجات.

وقرر المستشار أحمد حامد المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، اليوم الاثنين، إحالة رائدة وحدة أسرة قرية زمران النخل التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة و7 آخرين فى القضية رقم 906 لسنة 2018 جنايات الدلنجات والمقيدة برقم 26 لسنة 2018 حصر تحقيق النوبارية والمقيدة برقم 364 لسنة 2017 جنايات كلى جنوب دمنهور، إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهمين باغتصاب طالبة والتعدى عليها جنسيا بمساعدة المتهمة الأولى.

والمتهمون هم كل من " ر.ص.ع" 33 سنة وتعمل رائدة وحدة صحة أسرة، "ع.ع.ع " هارب، " م.ك.ع" هارب،" ا.ع.ع" 30 سنة فلاح،" ح.ع.ذ " 40 سنة عامل زراعى،" م.ز.ع " 32 سنة عامل زراعى،" ع.ع.غ " هارب، " م.ع.ا " هارب، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز الدلنجات، حيث ساعد المتهمون المتهمة الأولى بالتعدى جنسيا على المجنى عليها " س.ف.م" خلال غضون عام 2016 وتهديدها حتى قيامها بتحرير بلاغ بقسم شرطة الدلنجات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الثانى " ع.ع.ع " تعدى على المجنى عليها " س.ف.م" بغير رضاها وكان ذلك بطريق التهديد عن قيامه بإشهار سلاح أبيض فى وجهها، حيث اتفق مع المتهمة الأولى على استدراج المجنى عليها لمنزل والتعدى عليها واغتصابها.

تبين من التحقيقات قيام المتهمين من الثالث حتى الثامن بهتك عرض المجنى عليها بعد قيام المتهم الثانى بفض غشاء البكارة للمجنى عليها وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، لذا نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهمين، كما أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الثانى والثالث والسابع والثامن .

بداية الواقعة حينما، تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارًا اللواء محمد أنور هندى، مدير إدارة البحث الجنائى من ضباط مركز شرطة الدلنجات، يفيد ببلاغ والد طالبة بالصف الثالث الثانوى يتهم فيه 7أشخاص بالتعدى جنسيا على ابنته تحت تهديد السلاح بمساعدة "رشا، ا، ع"، رائدة ريفية بإحدى الوحدات الصحية بمركز الدلنجات.

وقال والد الضحية فى المحضر الذى حمل رقم 10253 إدارى مركز الدلنجات لسنة 2017، أن الرائدة الريفية قامت باستدراج ابنتى لأحدى الشقق بمركز الدلنجات بدعوى اعطائها دواء خاص بمرض القلب لى، مشيرًا أن ابنتى فوجئت بإشهار أحد الأشخاص ويدعى "رضا،ع، ا"، سلاح أبيض وقيامه بالتعدى عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح بمساعدة الرائدة الريفية.

وأضاف أن الرائدة الريفية هددت ابنتى بتصويرها أثناء الاعتداء عليا لابتزازها على تنفيذ طلباتها.

وأكملت الطالبة الضحية، أن الرائدة الريفية أجبرتنى على تنفيذ طلباتها حيث تعدى على 7 آخرون جنسيا خلال عام ونصف، لافتة أنها تتزعم أكبر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق استدراج الفتيات والنساء للرجال للتعدى عليهم جنسيا، ويتم استخدام التكاتك فى عمليات توصيل الضحايا لراغبى المتعة التى تتفق معهم الرائدة الريفية مقابل الحصول على الأموال.

وباشرت النيابة العامة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشارين مصطفى القاضى ورشيد حتجوت، وكيل النيابة، وبإشراف المستشارين عمرو سعدون، مدير النيابة العامة بالدلنجات، وأحمد حامد، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات فى المحضر رقم 10253 إدارى مركز الدلنجات لسنة 2017.