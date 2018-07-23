أمن الإسكندرية يضبط 18 قضية مخدرات فى حملة أمنية مكبرة

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير الأمن، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط 18 قضية مخدرات، حيث تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات، من ضبط "ي.ش.م" 19 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الرمل، بحوزته 136 لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 50 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 345 جنيهاً ، تحرر المحضر رقم جنايات قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الجمرك من ضبط "م.ع.م" 40 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، بحوزته طربه لمخدر الحشيش " تزن حوالى 250 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 90 جنيهاً، تحرر المحضر رقم جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة ، "م.ا.ع" 24 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 40 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 265 جنيهاً، تحرر المحضر رقم جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وضبط "م.ا.م" 43 سنة عاطل، وتم ضبط "ح.م.ح" 55 سنة عاطل، مقيمان دائرة القسم بحوزتهما 7 قطع لمخدر الحشيش" تزن حوالى 70 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 1107 جنيهاً هاتفى محمول، تحرر المحضر رقم جنايات القسم، "و.ع.ى" 34 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته 4 قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 100 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 230 جنيهاً – هاتف محمول تحرر المحضر رقم جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "ع.م.ى" 44 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 5 قطع لمخدر الحشيش " تزن حوالى 90 جرام تقريباً - بقصد الإتجار"، مبلغ 250 جنيهاً – هاتف محمول، تحرر المحضر رقم جنايات القسم وجارى العرض على النيابة .

كما تم ضبط "ا.م.ا" 41 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم، بحوزته 140 قرص مخدر "بقصد الإتجار" مبلغ 60 جنيهاً، هاتف محمول، تحرر المحضر رقم جنايات القسم، وجارى العرض على النيابة، "م.ا.ش" 34 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 700 قرص مخدر " بقصد الإتجار" مبلغ 160 جنيهاً هاتف محمول، تحرر المحضر رقم جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "م.خ.م" 27 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته، 4 قطع لمخدر الحشيش " تزن حوالى 80 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 250 جنيهاً – هاتف محمول، تحرر المحضر رقم جنايات القسم وجارى العرض على النيابة، وتم ضبط "ط.م.ا" 46 سنة عاطل، "ي.ج.م" 47 سنة عاطل، "م.ح.ا" 29 سنة عاطل، مقيمون دائرة القسم بحوزتهم 36 لفافة لمخدر الهيروين " تزن حوالى 70 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 270 جنيهاً، وعدد 3 هاتف محمول، تحرر المحضر رقم جنايات القسم وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط "ا.م.ا" 33 سنة عاطل، مقيم دائرة القسم بحوزته، 19 قطعة لمخدر الحشيش " تزن حوالى 75 جرام تقريباً - بقصد الإتجار" مبلغ 190 جنيهاً- هاتف محمول، تحرر المحضر رقم جنايات القسم وجارى العرض على النيابة .