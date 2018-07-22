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الأحد، 22 يوليه 2018 01:16 م
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33 سفن إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار ٢٤ ساعة

الأحد، 22 يوليه 2018 12:39 م
33 سفن إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد على مدار ٢٤ ساعة ميناء بورسعيد -ارشيفية
بورسعيد محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،أن إجمالى حركة السفن ،اليوم الأحد، بلغت مرور 33 سفينة خلال 24 ساعة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد  دخول 5 سفن وخروج 4 سفن  وتواجد 6 سفن  علي الارصفة ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن  و خروج 3 سفن وتواجد 3 سفن على الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينة،كما سجل الميناء دخول  سفينه بضائع عامة ويتواجد  سفينتين علي الارصفه ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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