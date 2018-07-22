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وزير التعليم العالى: انطلاق تنسيق الشهادات الفنية أوائل أغسطس المقبل

الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 ص
وزير التعليم العالى: انطلاق تنسيق الشهادات الفنية أوائل أغسطس المقبل تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق تنسيق الشهادات الفنية أوائل أغطسطس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق، وأنه من المحتمل أن يكون تنسيق الشهادات الفنية متزامنًا مع المرحلة الثالثة من التنسيق.

 

كانت وزارة التعليم العالى، أعلنت عن فتح باب صرف أوراق القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء وحتى 15 أغسطس المقبل بمكتب التنسيق الرئيسى الكائن بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة وفرعيه فى الإسكندرية وأسيوط.

 

 


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