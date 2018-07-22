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وزيرة خارجية باكستان تزور أفغانستان لحضور جلسة "خطة العمل للسلام والتضامن"

الأحد، 22 يوليه 2018 04:06 م
وزيرة خارجية باكستان تزور أفغانستان لحضور جلسة "خطة العمل للسلام والتضامن" وزيرة الخارجية الباكستانية تهمينا جانجو
كابول (أ ش أ)
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وصلت وزيرة الخارجية الباكستانية تهمينا جانجو اليوم الأحد، إلى العاصمة الأفغانية كابول، برفقة وفد يضم 28 عضوا، لحضور الجلسة الافتتاحية من "خطة العمل الأفغانية - الباكستانية للسلام والتضامن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل - حسبما ذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية - : "إن وجود الوفد اليوم فى أفغانستان قبل يومين من إجراء الانتخابات العامة الباكستانية يعكس مدى التزام باكستان بالخطة المشتركة بين البلدين".

ويعد الاتفاق إطار عمل مشترك بين البلدين الجارتين ؛ بهدف العمل على تعزيز التعاون وإنهاء العداء بينهما عن طريق توظيف مجموعات عمل فى كلا الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دعمت إجراء الاتفاق بين البلدين، حيث قالت النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون وسط وجنوب آسيا أليس ويلز الشهر الماضى إن الحكومة الأمريكية تؤيد بشكل كامل الاتفاق بين البلدين.

يُذكر أن باكستان تعانى من تسلل عدد من الإرهابيين إلى أرضيها عبر الحدود مع أفغانستان، مما أدى إلى توتر الأوضاع بين البلدين.

 


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