ننشر جدول التطعيمات الإجبارية بعد إدراج أول طعم لشلل الأطفال بالحقن

كتب وليد عبد السلام

اعتمدت وزارة الصحة الجدول الجديد للتطعيم الإجبارية بعد إضافة "سولك" أول طعم بالحقن للأطفال عند 4 شهور على أن يتم توزيعه على مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والمحافظات.

"اليوم السابع" يستعرض جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر يوم وحتى 18 شهراً للوقاية من الأمراض الوبائية.

أول 24 ساعة من الميلاد : يحصل الطفل على جرعات كبدى بى وشلل الأطفال والدرن.

عند شهرين : شلل الأطفال نقطتين بالفم والطعم الخماسى حقنا بالعضل بالفخذ اليمنى بواقع 0.5 سم.

4 شهور : يحصل على طعم شلل الأطفال سابين نقطتين بالفم والطعم الخماسى حقنا بالعضل فى الفخذ اليمنى وسولك بواقع 0.5 سم حقنا بالفخذ اليسرى.

عند 6 شهور : يحصل الطفل على سابين شلل الأطفال نقطتان بالفم والطعم الخماسى.

عند 9 شهور : يحصل على سابين شلل الأطفال نقطتين بالفم .

عند 12 شهر : سابين شلل الأطفال وطعم الحصبة والحصبة الألمانى والنكاف تحت الجلد بالزراع اليمنى.