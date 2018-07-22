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الأحد، 22 يوليه 2018 08:45 م
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نتنياهو يعترف بمد يد العون للمعارضة المسلحة فى سوريا بحجة "الإنسانية"

الأحد، 22 يوليه 2018 08:00 م
نتنياهو يعترف بمد يد العون للمعارضة المسلحة فى سوريا بحجة "الإنسانية" نتنياهو
كتب – محمود محيى
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اعترف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، بمد يد العون لعناصر قوات المعارضة المسلحة فى سوريا، قائلا: إن العملية الإسرائيلية لتخليص ما اسماهم "مواطنين سوريين" من ساحة القتال فى جنوب سوريا، ما هى إلا خطوة إنسانية هامة، على حد قوله.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعماء آخرين توجهوا إليه بطلب مد يد العون لهؤلاء، حسب قوله.

وشدد نتنياهو أن إسرائيل تواصل التحرك فى سوريا ضد محاولات إيران التموضع عسكريا فيها، مضيفا أن إسرائيل تعمل بالتوازى فى الجنوب داخل قطاع غزة، إذ إنها سددت خلال نهاية الأسبوع الماضى ضربة قاسية للغاية إلى حركة حماس متعهدا برد الصاع صاعين فى حال اقتضت الضرورة ذلك.

وكان قد زعم المتحدث الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى فى تصريحات له نقلتها هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل لا تتدخل فى الاقتتال الداخلى السورى، وتواصل اعتبار نظام دمشق هو المسئول عن كل ما يجرى فى الأراضى السورية، على حد تعبيره.

فيما أعلنت كندا قرارها استقبال 50 شخصا من هؤلاء الذين يعرفون بأصحاب "الخوذ البيضاء" من أفراد الدفاع المدنى فى مناطق المعارضة السورية.


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