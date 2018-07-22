video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب رئيس جزر القمر ينجو من اعتداء فى جزيرة أنجوان

الأحد، 22 يوليه 2018 05:12 م
نائب رئيس جزر القمر ينجو من اعتداء فى جزيرة أنجوان رئيس جزر القمر - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

نجا نائب رئيس فى جزر القمر، الأحد، من اعتداء بسلاح رشاش استهدف سيارته فى جزيرة انجوان، وذلك قبل 8 أيام من استفتاء يثير توترًا بالغًا فى الأرخبيل، وقال مصدر أمنى - لم يشأ كشف هويته لـ"فرانس برس" - إن "سيارته أصيبت بأضرار كبيرة، لكن نائب الرئيس بخير، وليس هناك ضحايا".

وكان نائب الرئيس عبده موستودران - المتحدر من انجوان - متجها إلى مسقطه سيما عند الطرف الغربى للجزيرة حين تعرضت سيارته لنيران سلاح رشاش على بعد حوالى 10 كم من موتسامودو عاصمة انجوان، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح المصدر، أن المهاجمين كانوا يستقلون دراجة نارية وقد فروا، وأوفد محققون من مورونى فى وقت مبكر صباح الأحد إلى موتسامودو، ونائب الرئيس المستهدف مكلف حقيبتى الانتاج والطاقة فى حكومة الرئيس غزالى اسومانى، وانتخب غزالى فى 2016، ودعا الناخبين فى الأرخبيل إلى استفتاء فى 30 الجارى يهدف إلى تعديل الدستور عبر تعزيز سلطات رئيس الدولة والسماح له بولايتين متتاليتين تستمر كل منهما 5 أعوام، فى حين لا يجيز الدستور الحالى سوى ولاية واحدة.

وشهدت جزر القمر أزمات انفصالية وانقلابات حتى تبنى دستور جديد فى 2001 ينص على تناوب الرئاسة كل 5 أعوام بين الجزر الثلاث التى تشكل الأرخبيل، أى قمر الكبرى وموهيلى وانجوان، ويلحظ التعديل الدستورى أيضًا إلغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة والمحكمة الدستورية، لكن هذا الاستفتاء يثير رفض خصوم الرئيس غزالى الذين يتهمونه بانحراف سلطوى، وسبق أن أعلن غزالى، وهو انقلابى سابق انتخب رئيسا فى 2016، أنه فى حال فوز الـ"نعم" فى الاستفتاء فسيترشح لولاية جديدة فى اطار انتخابات مبكرة يرغب فى اجرائها العام 2019، أى قبل عامين من موعدها المقرر أصلا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تظاهرات للمعارضة ضد استفتاء الرئيس فى جزر القمر

سفير جزر القمر بالكويت: لا علاقة لاعتقال رئيس البلاد السابق بتجنيس "البدون"

وضع رئيس جزر القمر السابق تحت الإقامة الجبرية

اخبار عالمية

جزر القمر

رئيس جزر القمر

استفتاء بجزر القمر

اخبار العالم

اخبار جزر القمر




لا تفوتك
فيديو.. السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة

فيديو.. السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

صور وفيديو.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.. طلبة "الحربية" يستعرضون فنونهم القتالية ويعرضون محاكاة لمواجهة عمل إرهابى.. والرئيس يمنح أوائل الخريجين نوط الواجب وقلادة النيل لاسم يوسف صديق

صور وفيديو.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.. طلبة "الحربية" يستعرضون فنونهم القتالية ويعرضون محاكاة لمواجهة عمل إرهابى.. والرئيس يمنح أوائل الخريجين نوط الواجب وقلادة النيل لاسم يوسف صديق

وزير المالية لـ"اليوم السابع": تشريع أمام البرلمان خلال شهرين خاص بـ"مواقع التواصل الاجتماعى" و"التجارة الإلكترونية".. محمد معيط: دراسة شاملة لآليات تطبيق فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك" و"انستجرام"

وزير المالية لـ"اليوم السابع": تشريع أمام البرلمان خلال شهرين خاص بـ"مواقع التواصل الاجتماعى" و"التجارة الإلكترونية".. محمد معيط: دراسة شاملة لآليات تطبيق فرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك" و"انستجرام"

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

فى عيد يوم ميلادها الـ 26.. سيلينا جوميز .. هموم تفوق عمرها ومرض يهد جبال

فى عيد يوم ميلادها الـ 26.. سيلينا جوميز .. هموم تفوق عمرها ومرض يهد جبال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة