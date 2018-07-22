video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نائب بريطانى: إجراء استفتاء ثان على البريكست قد يكون الحل الوحيد للأزمة

الأحد، 22 يوليه 2018 12:52 م
نائب بريطانى: إجراء استفتاء ثان على البريكست قد يكون الحل الوحيد للأزمة البرلمان البريطانى- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

 قال عضو البرلمان البريطانى عن حزب المحافظين دومينيك جريف، اليوم الأحد، إن إجراء استفتاء آخر على عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى قد يكون الحل الوحيد للمشكلة السياسية الحالية وإن لم يكن الأمثل.

وأصر البرلمانى - فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" - على أن التصويت الجديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن يكون "خيانة"، مضيفا "عندما تكون لدينا انتخابات عامة، فهذا لا يمنعنا من إجراء انتخابات عامة أخرى".

وأوضح المدعى العام السابق أن هناك " عددا كبيرا من أعضاء البرلمان غير راضين عن اتجاه الخروج، مع إحباط نواب العمال من عدم الاستجابة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من قبل زعيم الحزب جيريمى كوربين".
وأكد جريف أن الجناح اليمينى المطالب بالخروج فى حزب المحافظين "يقوض" الاقتراح الذى قدمته رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المجموعة الوحيدة القادرة على إسقاط ماى هى دعاة الخروج من حزب المحافظين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أيرلندا تهدد بمنع الخطوط البريطانية من التحليق فى مجالها الجوى بعد بريكست

المفوضية الاوروبية تدعو إلى تكثيف استعداداتها لمواجهة فشل مفاوضات بريكست

البريكست

اخبار العالم

بريكست

اخبار بريطانيا

البرلمان البريطانى




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة