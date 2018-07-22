نائب بريطانى: إجراء استفتاء ثان على البريكست قد يكون الحل الوحيد للأزمة

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قال عضو البرلمان البريطانى عن حزب المحافظين دومينيك جريف، اليوم الأحد، إن إجراء استفتاء آخر على عضوية البلاد فى الاتحاد الأوروبى قد يكون الحل الوحيد للمشكلة السياسية الحالية وإن لم يكن الأمثل.

وأصر البرلمانى - فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوز" - على أن التصويت الجديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن يكون "خيانة"، مضيفا "عندما تكون لدينا انتخابات عامة، فهذا لا يمنعنا من إجراء انتخابات عامة أخرى".

وأوضح المدعى العام السابق أن هناك " عددا كبيرا من أعضاء البرلمان غير راضين عن اتجاه الخروج، مع إحباط نواب العمال من عدم الاستجابة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من قبل زعيم الحزب جيريمى كوربين".

وأكد جريف أن الجناح اليمينى المطالب بالخروج فى حزب المحافظين "يقوض" الاقتراح الذى قدمته رئيسة الوزراء الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المجموعة الوحيدة القادرة على إسقاط ماى هى دعاة الخروج من حزب المحافظين.