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الأحد، 22 يوليه 2018 06:20 م
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نائب الرئيس السودانى يوجه بتكوين لجان لمتابعة حملة جمع السلاح

الأحد، 22 يوليه 2018 06:00 م
نائب الرئيس السودانى يوجه بتكوين لجان لمتابعة حملة جمع السلاح نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبدالرحمن
الخرطوم ( أ ش أ )
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وجه نائب الرئيس السودانى، حسبو محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، بتكوين لجان لمتابعة تنفيذ الحملة والعمل على حث الشركاء الإقليميين والدوليين للمساهمة فى تمويل تنفيذ البرامج والخطط الهادفة لإنجاحها .

واطلع نائب الرئيس -خلال لقائه اليوم الأحد، بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بالمفوض العام لمفوصية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الفريق صلاح الطيب- على خطة المفوضية بشأن عملية جمع السلاح.

وقال الطيب فى تصريح صحفي، إن نائب الرئيس وجه بتكوين لجان لمتابعة التعديلات فى بعض بنود الخطة والتواصل مع الشركاء الدوليين، بجانب عمل الدراسات اللازمة حول آثار وجذور ورغبة المواطنين لامتلاك السلاح، ودراسات أخرى فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمناطق التى جمع منها السلاح، بهدف الاستفادة من مخرجاتها فى تنفيذ بنود الخطة.

وأوضح أنه، تم خلال اللقاء بحث الخطط والبرامج التى نفذتها المفوضية وفقاً للتوجيهات التى أصدرها نائب الرئيس فى هذا الصدد خلال الفترة الماضية، والمعوقات التى اعترضت سير العمل والأداء.  

 


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