مياه أسيوط: استبدال 72 متر مواسير للقضاء على مشكلة خط طرد صرف بأبوتيج

أسيوط ـ محمود عجمى

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، من وضع حلول نهائية لإصلاح خط طرد صرف صحى رئيسى قطره 700 مم GRB والذى يخدم منطقة أبوتيج، وذلك نظرا لكثرة الأعطال بالخط والناجمة عن عيوب فنية فيه منذ إنشائه، مما يتسبب فى انقطاع المياه أثناء أعمال الإصلاح.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، فى بيان، إن مشكلة خط الطرد صرف صحى رئيسى بمركز أبوتيج لكونه يقع داخل عدايه بالطريق الزراعى أسيوط / سوهاج ويمر أسفل الطريق السريع وخط السكة الحديد على عمق 15 متر - مما يعيق عملية الإصلاح ويتطلب الاستعانة بغطاسين ومتخصصين للإصلاح تحت المياه.

وأضاف صلاح، أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح عن طريق متخصصين وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بعد أن استمر العمل عدة أيام متتالية لاحتواء الموقف بأقصى سرعة فى ظل حرص الشركة الدائم على توفير المياه لكل المواطنين وعدم تأثرها بأى انقطاعات للمياه طوال فترة الإصلاح؛ فقد قامت الشركة باستبدال 72 متر مواسير GRB بقطر 700مم لمواسير بولى ايثيلين بنفس الطول ونفس القطر.



حل مشكلة خط طرد صرف صحى بأبوتيج بأسيوط



حل مشكلة خط طرد صرف صحى فى أبوتيج



حل مشكلة خط طرد صرف صحى