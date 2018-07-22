من هو يوسف صديق.. البطل الذى تحرك قبل موعد الثورة فأنقذها

يعتبر، يوسف، صديق، أحد، أهم، أبطال، تنظيم، الضباط، الأحرار،، حيث، بدأت، علاقة، يوسف، صديق، بتنظيم، الضباط، الأحرار، عندما، تعرف، على، النقيب، وحيد، جودة، رمضان، إبان، حرب، فلسطين، 1948،، وبعدها، بثلاث، سنوات، عرض، عليه، وحيد، رمضان، الانضمام، لتنظيم، الضباط، الأحرار، فلم، يتردد، لحظة، واحدة، فى، الموافقة،، ، وقبل، الثورة، بأيام، زارهجمال، عبد، الناصر، وعبد، الحكيم، عامر، فى، منزله، للتنسيق، من، أجل، الثورة، وهكذا، قام، يوسف، صديق، بدوره، فى، قيام، الثورة.
هذا، الدور، أكده، جمال، عبد، الناصر، فى، العيد، العاشر، للثورة، حينما، تحدث، فى، خطابه، بهذه، المناسبة، عن، دور، يوسف، صديق، فى، الثورة، وقصة، اعتقاله، بواسطة، قوات، الثورةوسعادته، لرؤية، يوسف، صديق، الذى، فك، أسره، على، الفور، وكذلك، أكد، دوره، الريادى، فى، تنفيذ، الثورة، كل، من، اللواء، محمد، نجيب، وعبد، اللطيف، البغدادى، وجمال، حماد، وحمدى، لطفى، فى، مذكراتهم،
يقول، يوسف، صديق، فى، مذكراته، التى، نشرها، الدكتور، عبد، العظيم، رمضان، باسم، أوراق، يوسف، صديق، عن، الهيئة، المصرية، للكتاب، عام، 1999،، ، ان، ساعة، الصفر، ، حددت2400، أى، ، منتصف، الليل، وليست، الواحدة، صباحا، وهو، الموعد، الذى، تم، التعديل، له، (دون، إمكانية، تبليغ، يوسف، بالتعديل)،، وكان، يوسف، قائداً، ثانياً، للكتيبة، مدافع، الماكينة، ولم، يخف، الموقف، على، ضباطهه، وجنوده،، وخطب، فيهم، قبل، التحرك، وقال، لهم، إنهم، مقدمون، هذه، الليلة، على، عمل، من، أجل، الأعمال، فى، التاريخ، المصرى، وسيظلون، يفتخرون، بماسيقومون، به، تلك، الليلة، هم، وأبناؤهم، وأحفادهم، وأحفاد، أحفادهم.
تحركت، القوة، من، معسكر، الهايكستب، دون، أن، تدرى، ما، يدبر، فى، مركز، القيادة،، وكان، يوسف، صديق، راكباً، عربة، جيب، فى، مقدمة، طابور، عربات، الكتيبة، الملىء، بالجنود، ،وفوجيء، يوسف، ببعض، جنوده، يلتفون، حول، رجلين، تبين، أنهما، جمال، عبد، الناصر، وعبد، الحكيم، عامر،، وكانا، حسبما، روى، يوسف، فى، ملابس، مدنية،، ولما، استفسر، يوسف، عن، سر، وجودهما، حدث، جدل، بين، جمال، عبد، الناصر، ويوسف، صديق، حيث، رأى، جمال، خطورة، تحرك، يوسف، قبل، الموعد، المحدد، ضمن، الخطة، الموضوعة، سابقا، للثورةعلى، أمن، ضباط، الحركة، الأحرار، وعلى، إمكانية، نجاح، الثورة، ورأى، رجوعه، إلى، الثكنات، لكن، يوسف، صرح، له، انه، لم، يعد، يستطيع، العودة، مرة، ثانية، دون، اتمام، العمل(الثورة)،، ، وبذلك، يعتبر، يوسف، صديق، هو، بطل، الثورة، الحقيقى، الذى، أنقذ، ثورة، يوليو، من، الانتكاسة، فى، اللحظة، الأخيرة، وهو، الذى، نفذ، خطة، الاستيلاء، على، قيادة، الجيشومن، ثم، السلطة، بأسرها، فى، مصر، فى، ذلك، التاريخ، (الساعة، الثانية، عشرة، مساء، 22/23، يوليو، 1952).
ولد، يوسف، صديق،، فى، 3، يناير، 1910،، بقرية، زاوية، المصلوب، ببنى، سويف، ولد،، وفى، 1933، تخرج، فى، الكلية، الحربية،، وفى، 1945، حصل، على، شهادة، أركان، حرب.
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