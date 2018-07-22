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من هو يوسف صديق.. البطل الذى تحرك قبل موعد الثورة فأنقذها

الأحد، 22 يوليه 2018 04:29 م
من هو يوسف صديق.. البطل الذى تحرك قبل موعد الثورة فأنقذها ثورة 23 يوليو
كتب زكى القاضى
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يعتبر، يوسف، صديق، أحد، أهم، أبطال، تنظيم، الضباط، الأحرار،، حيث، بدأت‏، ‏علاقة‏، ‏يوسف‏، ‏صديق‏، بتنظيم‏، ‏الضباط‏، ‏الأحرار‏، ‏عندما‏، ‏تعرف‏، ‏على، ‏النقيب‏، ‏وحيد‏، جودة‏، ‏رمضان‏، ‏إبان‏، ‏حرب‏، ‏فلسطين‏، 1948،، وبعدها‏، ‏بثلاث‏، ‏سنوات‏، ‏عرض‏، ‏عليه‏، ‏وحيد‏، ‏رمضان‏، ‏الانضمام‏، ‏لتنظيم‏، ‏الضباط‏، ‏الأحرار‏، ‏فلم‏، ‏يتردد‏، ‏لحظة‏، ‏واحدة‏، ‏فى، ‏الموافقة،، ‏، ‏وقبل، الثورة، بأيام‏، ‏زاره‏‏جمال‏، ‏عبد‏، ‏الناصر‏، ‏وعبد‏، ‏الحكيم‏، ‏عامر‏، ‏فى، ‏منزله‏، ‏للتنسيق‏، ‏من‏، ‏أجل، الثورة، وهكذا‏، ‏قام‏، ‏يوسف‏، ‏صديق‏، ‏بدوره‏، ‏فى، ‏قيام‏، ‏الثورة.‏

 

هذا‏، ‏الدور‏، ‏أكده‏، ‏جمال‏، ‏عبد‏، الناصر‏، فى، العيد، العاشر، للثورة، حينما، تحدث، فى، خطابه، بهذه، المناسبة، عن، دور، يوسف، صديق، فى، الثورة، وقصة، اعتقاله، بواسطة، قوات، الثورةوسعادته، لرؤية، يوسف، صديق، الذى، فك، أسره، على، الفور، وكذلك، أكد، دوره، الريادى، فى، تنفيذ، الثورة، كل، ‏من‏، ‏‏‏اللواء، محمد‏، ‏نجيب‏، ‏وعبد‏، ‏اللطيف‏، البغدادى‏، ‏وجمال‏، ‏حماد‏، ‏وحمدى‏، ‏لطفى‏، ‏فى، مذكراتهم،  ‏

 

يقول، يوسف، صديق، فى، مذكراته، التى، نشرها، الدكتور، عبد، العظيم، رمضان، باسم، أوراق، يوسف، صديق، عن، الهيئة، المصرية، للكتاب، عام، 1999،، ‏، ‏ان، ساعة‏، ‏الصفر‏، ‏، حددت2400، ‏أى، ‏‏، ‏منتصف‏، ‏الليل‏، وليست، الواحدة، صباحا، وهو، الموعد، الذى، تم، التعديل، له، (دون، إمكانية، تبليغ، يوسف، بالتعديل)،، ‏وكان‏، ‏يوسف‏، ‏قائدا‏ً، ‏ثانياً‏، ‏للكتيبة‏، ‏مدافع‏، ‏الماكينة‏، ‏ولم‏، ‏يخف‏، ‏الموقف‏، ‏على، ‏ضباطهه، ‏و‏جنوده‏،، ‏وخطب‏، ‏فيهم‏، ‏قبل‏، ‏التحرك‏، ‏وقال‏، ‏لهم‏، ‏إنهم، مقدمون، هذه، الليلة، على، عمل، من، أجل، الأعمال، فى، التاريخ، المصرى، وسيظلون، يفتخرون، بماسيقومون، به، تلك، الليلة، هم، وأبناؤهم، وأحفادهم، ‏وأحفاد، أحفادهم.

 

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ولد، يوسف، صديق،، فى، 3، يناير، 1910،، بقرية، زاوية، المصلوب، ببنى، سويف، ولد،، وفى، 1933، تخرج، فى، الكلية، الحربية،، وفى، 1945، حصل، على، شهادة، أركان، حرب.


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يوسف الصديق

يوسف صديق

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