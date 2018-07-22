مقتل امرأة داخل متجر شهد عملية احتجاز رهائن فى لوس أنجلوس

واشنطن (أ ش أ)

أعلن عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل امرأة فى أحد المتاجر شهد عملية احتجاز رهائن نفذها مسلح، قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن مسلحا يعتقد أنه أطلق النار على جدته وصديقته تبادل إطلاق النار مع الشرطة عند مطاردته قبل أن يقتحم أحد المتاجر ويحتجز الرهائن بداخله.

من جهتها، قالت مصادر فى الشرطة الأمريكية إن "مشتبها به تورط فى شجار عائلى قاده إلى إطلاق النار على جدته وسيدة أخرى فى المكان"، مضيفا أن المشتبه به فر من المكان قبل أن يدخل إلى متجر (تريدر جوز) بعد إطلاق نار متبادل مع قوات الأمن.