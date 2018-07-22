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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حوادث مرورية منفصلة بمطروح (تحديث)

الأحد، 22 يوليه 2018 10:20 م
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حوادث مرورية منفصلة بمطروح (تحديث) جثة - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى 6 حوادث مرورية منفصلة بمدينة مرسى مطروح. استقبل مستشفى مطروح العام جاب الله عاشور قاسم 26 سنة - من قرية القصر فى مطروح - جثة هامدة، إثر حادث مرورى بمنطقة القصر، وتم التحفظ عليها بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

كما دخل مستشفى مطروح العام رحمة فتح الله عمران 29 سنة - من البحيرة - مصابة بكدمات وسجحات واشتباه ما بعد الارتجاج، وداليا رمضان سعد 26  سنة - من البحيرة - مصابة بكدمات وسجحات متفرقة فى الجسم واشتباه كسر فى اليد اليسرى، إثر حادث سقوط من على "بيتش باجى" أمام الميناء القديم.

واستقبل مستشفى مطروح العام محمد على الدمرداش 35 سنة – مقيم بشارع المحطة فى مطروح - مصاب بكسر بالكوع الأيسر، إثر حادث مرورى بمنطقة علم الروم.

كما أصيب 4 أشخاص فى 3 حوادث متنوعة، بينهم حالة سقوط من علو، وحادثان مروريان فى مناطق مختلفة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مطروح العام والعلمين المركزى والنجيلة المركزى، لتلقى العلاج. (تحديث)

استقبل مستشفى مطروح العام أحمد زكى زيدان 52 سنة - من عزبة الطواهر فى مطروح - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات بالجسم واشتباه كسر بالكتف الأيمن، إثر حادث مرورى بمنطقة بالكيلو 2 فى مدينة مرسى مطروح.

ودخل مستشفى النجيلة المركزى سيف أحمد سليم 27 سنة - موظف بمجلس مدينة سيدى برانى - مصاب باشتباه كسر بالأنف والأضلع، إثر تعرضه للسقوط من علو.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى أحمد بهاء الدين عبد الحليم 21 سنة - من الإسكندرية - مصاب كدمات وسجحات متفرقة وكدمة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد صلاح حسن 27 سنة - من الغربية مصابة كدمات وسجحات متعددة، كدمة بالرأس وكدمة بالبطن إثر حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين - وادى النطرون.

 


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