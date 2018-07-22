مصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوط سيارة ربع نقل بالترعة فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، إثر سقوط سيارة ربع نقل بالترعة بطريق قرية مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من العميد أسامة عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بسقوط سيارة ربع نقل بترعة طريق مير.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين سقوط سيارة ربع نقل بالترعة، ما أسفر عن مصرع "أحمد .م.ش" 26 سنة طالب، وإصابة "أحمد.م.أ.س"27 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى والمصاب إلى مستشفى القوصية لتلقى العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة.