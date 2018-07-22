مصادر تركية: الجيش التركى استعان بالداعية أوكتار لإرسال عاهرات للدوحة

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت مصادر فى المعارضة التركية، النقاب عن أن الداعية المزيف عدنان أوكتار كان يقيم حفلات للجنود الأتراك المتواجدين فى الدوحة لحماية أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة عقب المقاطعة العربية لقطر فى 5 يونيو 2017 .

وأضافت المصادر لـ" اليوم السابع" أن "أوكتار" المتهم بالاتجار فى الأطفال وإدارة أكبر شبكة دعارة فى تركيا، والذى القى القبض عليه فى 12 يوليو الجارى، كان يرسل عاهرات إلى القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة، خوفا من تذمر الجنود الأتراك وخاصة عدم تلائم الأجواء الحارة فى الدوحة مع طبيعة الجنود الأتراك.

وأكدت المصادر على أن قيادات كبرى بالجيش التركى هى من اقترحت الاستعانة بـ"أوكتار" فى توفير العاهرات وفتيات الليل لإرسالها إلى الدوحة.

وكانت صحيفة "زمان" التركية قد نشرت تقرير أفادت فيه بأن "أوكتار" هدد بالإفراج عن تسجيلات جنسية لقيادات بحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه "أردوغان".