مصادر: الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الشعبة العلمية 83%

كتب وائل ربيعى

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية لطلاب الثانوية العامة فى المرحلة الثانية من التنسيق سيكون 83 %، ومن المقرر أن يعلن الوزير بعد قليل الموعد النهائى لانطلاق أعمال المرحلة الثانية.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.