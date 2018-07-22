مستشفى الأقصر الدولى تعلن خروج 10 أطفال أصيبوا فى حادث مرورى بقنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مصدر مسئول بمستشفي الأقصر الدولي، عن استقبال المستشفي فجر اليوم الأحد، 13 مواطنا مصابين في حادث مروري بطريق قوص حجازة بمحافظة قنا، وتم توقيع الكشف الطبي اللازم لهم، وخروج 10 أطفال بعد استقرار حالتهم.

البداية كانت بوقوع حادث مروري لسيارة بطريق قوص حجازة بمحافظة قنا، وأسفر عن إصابة 13 مواطنا، وتم نقلهم لمستشفي الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم، وهم كل من "ع.ا.م" 5 سنوات، و"س.ع.م" 50 سنة، و"ش.ع.أ" 40 سنة، و"م.أ.م" 9 سنوات، و"أ.ع" 50 سنة، و"م.م.ع" 8 سنوات، و"ن.ع.م" 5 سنوات، و"ج.ع.م" 7 سنوات، و"س.ع" 4 سنوات، و"م.ص" 4 سنوات، و"د.ض" 7 سنوات، و"ع.ض" 17 سنة، و"ع.ع" 7 سنوات، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.