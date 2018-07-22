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محكمة باكستانية تسجن مساعدا لنواز شريف قبل الانتخابات

الأحد، 22 يوليه 2018 11:11 ص
محكمة باكستانية تسجن مساعدا لنواز شريف قبل الانتخابات نواز شريف
(رويترز)
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قال ممثل للادعاء الحكومى، إن محكمة باكستانية معنية بالنظر فى قضايا المخدرات أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على مساعد لرئيس الوزراء السابق المحتجز نواز شريف لإدانته بإساءة استخدام مادة كيماوية تستعمل فى تصنيع المخدرات وذلك قبل ثلاثة أيام من انتخابات عامة حاسمة.

ويخرج الحكم الذى صدر أمس السبت، حنيف عباسى مساعد شريف من السباق الانتخابى فى أحدث ضربة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية–جناح نواز شريف الذى يتهم الجيش بالتأثير على القضاء لحرمان الحزب من حكم البلاد لولاية جديدة.

وعرضت محطة 92 الإخبارية الخاصة لقطات للشرطة وقوات الأمن وهى تعتقل عباسى فى المحكمة وسط احتجاج من أنصار لحزبه حطموا خلالها بعض نوافذ القاعة.

وقال ممثل الادعاء مصطفى ساتى للمحطة إن القضية تعود لعام 2010 واتهم فيها عباسى ببيع 500 كيلوجرام من مادة الإيفيدرين التى تستخدم فى صنع مخدر الميثامفيتامين.

وأضاف "أعلنت محكمتنا المعنية بمكافحة المخدرات اليوم ثبوت الاتهامات بحق حنيف عباسي... وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فيما برأت المحكمة ساحة المتهمين السبعة الآخرين".

ومن بين من برأتهم المحكمة نجل رئيس وزراء سابق آخر هو يوسف رضا جيلاني.

وتشير استطلاعات الرأى إلى تنافس شديد بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف الحاكم وبين حزب حركة الإنصاف الذى يقوده نجم الكريكت السابق عمران خان فيما يأتى حزب الشعب الباكستاني، الذى كانت تنتمى له رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو، فى المركز الثالث.

 

 


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