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الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
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كمهلة نهائية ..

محافظ دمياط: مد مهلة إصدار تراخيص البناء بمدينة رأس البر لمدة 6 أشهر

الأحد، 22 يوليه 2018 04:19 م
محافظ دمياط: مد مهلة إصدار تراخيص البناء بمدينة رأس البر لمدة 6 أشهر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مد مهلة إصدار تراخيص بناء المبانى بمدينة رأس البر، وذلك لمدة 6 أشهر كمهلة نهائية لملاك الأراضى، لاتخاذ إجراءاتهم اللازمة لإصدار التراخيص

كما ناقش محافظ دمياط، إعداد دراسة لمقترح لإعادة تسعير أراضى مدينة رأس البر ، وذلك لإرسالة لهيئة الخدمات الحكومية لتعديل السعر

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسئولى الامتداد العمرانى لمدينة رأس البر، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمرانى، والأملاك، المساحة، والشئون القانونية، لجنة تثمين الأراضز

 

 

 

 

 


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