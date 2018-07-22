محافظ دمياط: مد مهلة إصدار تراخيص البناء بمدينة رأس البر لمدة 6 أشهر

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مد مهلة إصدار تراخيص بناء المبانى بمدينة رأس البر، وذلك لمدة 6 أشهر كمهلة نهائية لملاك الأراضى، لاتخاذ إجراءاتهم اللازمة لإصدار التراخيص .
كما ناقش محافظ دمياط، إعداد دراسة لمقترح لإعادة تسعير أراضى مدينة رأس البر ، وذلك لإرسالة لهيئة الخدمات الحكومية لتعديل السعر .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مسئولى الامتداد العمرانى لمدينة رأس البر، والشئون المالية والإدارية، والتخطيط العمرانى، والأملاك، المساحة، والشئون القانونية، لجنة تثمين الأراضز
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