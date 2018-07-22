متحدث العاصمة الإدارية يكشف مصير مبانى الوزارات بعد نقلها منتصف 2019

كتب إبراهيم حسان

كشف العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن مصير مبانى الوزارات بالقاهرة، بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة منتصف 2019.

وقال خالد الحسينى، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مبانى الوزارات التى سيتم تفريغها تمهيدا لنقلها للعاصمة الإدارية على مراحل، ستؤول ملكيتها للعاصمة الإدارية، موضحا: "نحن بصدد إقامة شركة لإدارة الأصول العقارية، وبحكم القانون فإن هذه المبانى تؤول ملكيتها لوزارة المالية، لكن نحن سنساهم فيها بنسبة ما تم سداده لصالح الحى الوزارى، أى سنوفر أماكن بديلة للوزارات الحالية مقابل الحصول على قيمة ما تم صرفه على هذا الحى من خلال هذه المبانى".

وتابع المتحدث الرسمى باسم العاصمة الإدارية الجديدة: "هناك وزارات لها طابع أثرى وستعود ملكيتها للدولة، وبإدارة وزارة الثقافة، ولن يقترب منها أحدا لأنها غير قابلة للتمليك، لكن الوزارات المتبقية ستعود مليكتها لنا كعاصمة إدارية أو سنساهم بقيمة ما تم سداده لصالح الحى الوزارى بالعاصمة الجديدة بما فيها مجلسى النواب والوزراء، لأن ليس لنا موارد".