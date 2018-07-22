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الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 م
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لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصرى تزور قرية أبو راشد بدمياط

الأحد، 22 يوليه 2018 01:18 م
لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصرى تزور قرية أبو راشد بدمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،أعمال اللجنة القادمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى بقرية أبو راشد.

ووجه المحافظ،فى بيان له اليوم،بتوفير كافة الدعم اللازم للجنة وتيسير أعمالها والتى بدأت بعقد اجتماع فى اليوم الأول بحضور أعضاء اللجنة و نائب المركز ومدينة ورئيس الوحدة المحلية بالوسطانى لعرض جدول أعمال اللجنة خلال فترة عملها فى الفترة من 8يوليو إلى يوم 11يوليو.

وكشف بيان إنه تم بحث 230 حالة على مدار الثلاثة أيام و عمل جولة ميدانية لمعاينة المصالح الخدمية بها على الطبيعة بالإضافة لمعاينة بعض الحالات التى تم بحثها من الناحية الاجتماعية بمنازلهم ع الطبيعه كما تم اعداد تقرير مفصل بالأعمال التى تم انجازها خلال فترة وجود اللجنة.

جاء ذلك ضمن الخطة المقررة لتطوير القرى الأكثر فقرا بالمحافظة .

 

 

 

 

 

 

 


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