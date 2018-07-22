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الأحد، 22 يوليه 2018 02:57 ص
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قوات الجيش اليمنى تواصل توغلها فى معاقل الحوثيين فى صعدة

الأحد، 22 يوليه 2018 01:00 ص
قوات الجيش اليمنى تواصل توغلها فى معاقل الحوثيين فى صعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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أعلنت مصادر عسكرية يمنية، أن قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربى، تواصل توغلها فى معاقل الانقلابيين، بمحافظة صعدة شمال البلاد، وتضييق الخناق على مليشيا الحوثى بمركز مديرية باقم.

ونقلت قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، عن المصادر أن قوات الجيش الوطنى تطوق مركز مديرية باقم من جميع المحاور ، مشيرا إلى أن "عملية الثقب" التى انطلقت الأسبوع الماضى لتحرير مركز مديرية باقم شمالى صعدة ، على وشك تحقيق أهدافها.

وأحبطت قوات المقاومة اليمنية المشتركة فى وقت سابق محاولة تسلل فاشلة ، قام بها عدد من مسلحى ميليشيات الحوثى فى محافظة الحديدة بالساحل الغربي.

 


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