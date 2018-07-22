video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قطع المياه عن الدقى والعجوزة و4 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات الجمعة المقبلة

الأحد، 22 يوليه 2018 09:34 م
قطع المياه عن الدقى والعجوزة و4 مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات الجمعة المقبلة قطع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة الثانية عشر مساء الجمعة 27/7/2018 حتى الساعة السادسة صباح السبت 28/7/2018 لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة هى "بين السرايات-شارع جامعة القاهرة - شارع مراد- منطقة ميدان الجيزة- حى الدقى- حى العجوزة- شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة "

وشدد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى الالتزام بالمدة المحددة وتدبير سيارات مياه مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين وكل المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الجيزة: عودة أتوبيسات النقل العام لشارعين بإمبابة بعد رفع الإشغالات

الجيزة

مياه الشرب

قطع المياه

المياه

نفق النهضة




لا تفوتك
تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

تعرف على مراحل مراجعة فاتورة استهلاك الكهرباء قبل إصدارها × 6 معلومات

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

"الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور.. توفير الطعوم بالوحدات والمراكز بالمجان.. وتوزيع جداول التطعيمات الجديدة على المديريات.. ومصدر بالوزارة: استمرار الجرعات الفموية من الميلاد وحتى عام ونصف

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. 98.04% حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة والعلاج الطبيعى 96.70 % والهندسة 93.9%.. و96.09% للاقتصاد و95% للإعلام.. والمرحلة الثانية غدا بـ78.05% علمى و69.51% أدبى

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة