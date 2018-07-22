فيديو.. محمد بن زايد يهدى رئيس الصين حصانا عربيا أصيلا تقديرا لزيارته للإمارات

كتب:هانى محمد

نشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية، فيديو، لإهداء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شى جين بينج الرئيس الصينى، حصانا عربيا أصيلا تقديرا وتثمينا لزيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولي العهد أبوظبي محمد بن زايد يهدي الرئيس الصيني شي جين بينغ واحدة من الخيول العربية الأصيلة. #XiinUAE#XiJinping pic.twitter.com/yOtFomE7Re — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 21, 2018

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن هدية الخيل "جلاردو جاى" تعبير عن "اعتزاز بلاده بالصداقة التاريخية والروابط الوثيقة التى تجمع بين الإمارات والصين".

يذكر أن الإمارات والصين وقعتا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات.