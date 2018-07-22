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الأحد، 22 يوليه 2018 02:58 م
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فيديو.. محمد بن زايد يهدى رئيس الصين حصانا عربيا أصيلا تقديرا لزيارته للإمارات

الأحد، 22 يوليه 2018 01:42 م
فيديو.. محمد بن زايد يهدى رئيس الصين حصانا عربيا أصيلا تقديرا لزيارته للإمارات الرئيس الصينى ومحمد بن زايد
كتب:هانى محمد
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نشرت شبكة تليفزيون الصين الدولية، فيديو، لإهداء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شى جين بينج الرئيس الصينى، حصانا عربيا أصيلا تقديرا وتثمينا لزيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن هدية الخيل "جلاردو جاى" تعبير عن "اعتزاز بلاده بالصداقة التاريخية والروابط الوثيقة التى تجمع بين الإمارات والصين".

 

يذكر أن الإمارات والصين وقعتا 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك فى مختلف القطاعات.

 


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