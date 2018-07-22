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فيديو.. الرئيس السيسي يمنح قلادة النيل للعقيد يوسف منصور أحد رموز ثورة يوليو

الأحد، 22 يوليه 2018 11:45 ص
فيديو.. الرئيس السيسي يمنح قلادة النيل للعقيد يوسف منصور أحد رموز ثورة يوليو الرئيس السيسي ووزير الدفاع بالحفل
كتب سمير حسنى
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صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على منح قلادة النيل، للعقيد أركان حرب يوسف منصور صديق، أحد رموز ثورة يوليو 52، وأحد قادتها.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وعدد من الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشخصيات عامة، وقيادات أمنية سابقة، فضلاً عن عدداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف.

 

 

 

 

 


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