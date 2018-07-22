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الأحد، 22 يوليه 2018 11:11 م
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غلق 16 صيدلية ومعمل تحاليل بالفيوم

الأحد، 22 يوليه 2018 09:31 م
غلق 16 صيدلية ومعمل تحاليل بالفيوم صيديلة
الفيوم - رباب الجالي
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قام مفتشو قسم التفتيش الصيدلى بادارة الصيدلة بمديرية الصحة بالفيوم بتنفيذ قرارات الغلق الإدارى لعدد 16صيدلية وذلك لعدم تعيين مدير مسئول.

كما ضبطت الحملة حملة تحت إشراف الدكتورة آمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم ميرفت فؤاد حبيب مدير إدارة الصيدلة وشارك فيها الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلى بالاشتراك مع الرقابة التجارية وادارة العلاج الحر بضبط معمل تحاليل طبية غير مرخص بمحيط مركز سنورس يعمل بالاتجار بالأدوية المخدرة والمحاليل الطبية واقراص ميزوتاك وأدوية أخرى منتهية الصلاحية ويدير المكان  فنى تحاليل وتم تحريز المضبوطات وعمل محضر شرطة بالمخالفات.

 

 


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