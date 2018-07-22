غلق 16 صيدلية ومعمل تحاليل بالفيوم

كما ضبطت الحملة حملة تحت إشراف الدكتورة آمال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم ميرفت فؤاد حبيب مدير إدارة الصيدلة وشارك فيها الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم التفتيش الصيدلى بالاشتراك مع الرقابة التجارية وادارة العلاج الحر بضبط معمل تحاليل طبية غير مرخص بمحيط مركز سنورس يعمل بالاتجار بالأدوية المخدرة والمحاليل الطبية واقراص ميزوتاك وأدوية أخرى منتهية الصلاحية ويدير المكان فنى تحاليل وتم تحريز المضبوطات وعمل محضر شرطة بالمخالفات.