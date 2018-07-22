ضبط 4 طن دقيق وأسمدة مدعمة خلال حملة تموينية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكبرة على الأسواق لمواجهة تهريب السلع الغذائية والوقود المدعم.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ن ج ش" 42 سنة صاحبة مصنع عطور لقيامها بإدارة المصنع بدون الحصول على موافقة الهيئه العامة للتصنيع وتدوين بيانات عنوان المصنع المنوفية على غير الحقيقه وضبط بحوزتها 2150 كيس عطور.

وضبط "ع ح م" 43 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف بدون ترخيص لقيامه بإدارة المحل بدون ترخيص وحيازة وعرض أعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضبط بحوزته 750 كيلو أعلاف.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ر ع س" 44 سنة صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات لقيامه بتجميع مواد بتروليه مدعمه لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط بحوزته كمية 90 لتر سولار.

وضبط "أ م ع" 42 سنة صاحبة محطة وقود سيارات لقيامها بالاستيلاء والتصرف فى حصة المحطة من المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وبمراجعة السجلات بالمحطة تبين تصرفها فى كمية 1651 لتر بنزين 80.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط "م م م" 41 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة والمخصصة للتوزيع على المزارعين بنظام الحيازات لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته كمية 1.750 طن أسمدة زراعية مدعمة.

وضبط "ب ع أ ح" 43 سنة صاحب مخزن دقيق لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزته كمية 2 طن دقيق بلدى مدعم.