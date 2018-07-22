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الأحد، 22 يوليه 2018 01:55 م
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ضبط 36ألف عبوة أغذية أطفال فاسدة و1,5طن سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالغربية

الأحد، 22 يوليه 2018 01:28 م
ضبط 36ألف عبوة أغذية أطفال فاسدة و1,5طن سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالغربية حملة تموينية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، وإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة.
 
أسفرت عن ضبط 36 ألف عبوة أغذية أطفال غير صالحة للاستهلاك، ومثلجات منتهية الصلاحية، و1,5 طن  سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "سامية م ال" صاحب محل بقالة تموينية بقرية شبشير الحصة مركز طنطا ومديره المسئول "محمود ال أ" 61 سنة وبحوزته 1,5طن  سكر وزيت طعام وسمن مربوط صرفها على بطاقات التموين فى المحضر رقم 720 جنح أ د ط مركز طنطا.
 
وضبط "رشاد إ م" 32 سنة صاحب مصنع سناكس بعزبة القصبى مركز المحلة مقيم بقرية القضابة مركز بسيون وبحوزته 36 ألف عبوة أغذية أطفال و40 كجم أغذية أطفال غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 42821 جنح مركز المحلة، وضبط "مصطفى م م" 40 سنة صاحب محل بقالة بقرية العتوة القبلية مركز قطور وبحوزته 311 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 541 جنح أ د ط مركز قطور.
 
كما تم ضبط "أحمد م س" 37 سنة صاحب محل بقالة ببندر كفر الزيات وبحوزته 270 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 23562 جنح  مركز كفر الزيات، وضبط "مجدى ف ع" 47 سنة صاحب محل بقالة بشارع كفر عصام أول طنطا وبحوزته 260 عبوة مثلجات منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 22429 جنح  قسم أول طنطا، وضبط "سعيد ع ال" 51 سنة صاحب محل بقالة بشارع المتوكل ثان طنطا وبحوزته 88 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1045 جنح  أ د ط  قسم ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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