ضبط 1487 قضية وتنفيذ 145حكم بالحبس فى حملة لضبط سرقات التيار الكهربائى

كتبت.. دينا الحسينى

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى تُسفر خلال 24 ساعة عن ضبط 1487 قضية وتنفيذ 145 حكم بالحبس.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" عن ضبط 1487 قضية متنوعة منها 1480 قضية سرقة تيار كهربائى و 7 مخالفات بشروط التعاقد.

وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى" تم تنفيذ 145 حكم حبس جزئى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.