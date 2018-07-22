صور وفيديو.. مسلح يحتجز رهائن فى متجر بلوس أنجلوس والشرطة تحاصر المكان

كتب محمود رضا الزاملى

نقلت وسائل إعلام أمريكية، فجرالأحد، احتجاز مسلح لرهائن داخل متجر بمقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، وأظهر البث المباشر لشبكة "سى إن إن" ، انتشار قوات الشرطة بمحيط مقر احتجاز الرهائن وسط انتشار مكثف لقوات الأمن.

فيما، قالت وسائل إعلام محلية فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن مسلحا قام بإطلاق النار أثناء مطاردة الشرطة له، مساء السبت، واقتحم أحد متاجر سلسلة "تريد جو" وتحصن به وربما احتجز رهائن.

وقالت صحيفة لوس انجلوس، إن سيارة المشتبه به تحطمت بجوار المتجر، وقام بإطلاق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر فى الوقت الذى ركض فيه المتسوقون للاحتماء.

وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو فى محطات (إن.بي.سى لوس انجلوس) و(سي.بي.إس لوس انجلوس) أشخاصا يفرون من إحدى نوافذ المتجر باستخدام سلم حديدى، وقيام الشرطة بحمل أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات.



انتشار قوات الأمن بمحيط المتجر



انتشار كثف لقوات الأمن



رجال الحماية المدنية بمحيط المتجر



فرض طوق أمنى بمحيط الحادث



انتشار أمنى بمحيط المتجر



انشار قوات الأمن



بكاء إحدى المحررات من داخل المتجر



خروج إحدى المحتجزات من المتجر