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صور.. محافظ سوهاج: إزالة التعديات على 150 فدانا من أملاك الدولة بالكوامل

الأحد، 22 يوليه 2018 04:52 م
صور.. محافظ سوهاج: إزالة التعديات على 150 فدانا من أملاك الدولة بالكوامل
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج عن ازالة  التعديات علي مساحة 150 فدان أملاك دولة مخصصة بالقرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2016 لإقامة مجمع خدمات شرطية لتدريب قوات الأمن بمدينة الكوامل الجديدة ، وتم تسليمها إلي مديرية أمن سوهاج لإنشاء مجمع الخدمات شرطية عليها .
 
 
 جاء ذلك خلال حملة مكبرة اليوم بمدينة الكوامل الجديدة ، فى اطار الحملات المكبرة لتنفيذ الموجة العاشرة لازالة اى تعدى على اراضى الدولة التابعة لكافة جهات الولاية املاك الدولة  وحرم النيل والوحدات المحلية بالمحافظة ، وتستمر الموجة لمدة 10 ايام بدءا من 21 يوليو الجاري حتى نهاية الشهر .
 
 
 وقام المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة بتكليف من المحافظ بالاشراف علي  الحملة بمشاركة مسئولى ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ، وبتامين من قوات قطاع الجنوب بقيادة اللواء أشرف نصحي مساعد مدير الامن لقطاع الجنوب ، ومباحث ومركز شرطة المنشاة ، وتمكنت الحملة من ازالة التعديات علي المساحة المخصصة وبعض الغرف بالبلوك الأبيض .
 
 
 وأكد المحافظ انه تم التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية وجهاز مدينة سوهاج الجديد جهة الولاية والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ، وأن هناك متابعة علي مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الموجودة بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة علي جميع التعديات بأنحاء المحافظة .
 
 
وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج عن قيام الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج برفع كفاءة ميدان العارف بالله عقب احتفالية مولد العارف ، واستمرار اعمال النظافة والتجميل بنطاق الحي ، مشددا جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع الاشغالات وتحقيق السيولة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين بسوهاج .
 
 ومن جانبه قال حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج انه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بناحية ميدان العارف بالله عقب الإنتهاء من إحتفالية مولد العارف بالله بالميدان  ، حيث تم ازالة الاتربة وغسيل الارصفة وسور وحوائط واجهة المسجد ، كما قام عمال الوحدة يتنظيف وصيانة احواض الزرع ، كما تم القيام بحملة نظافة بمنطقة غرب الكوبري باستخدام جميع معدات الحي الخاصة بالنظافة ، وجاري متابعة الاعمال يوميا والارتقاء بمستوي النظافة بنطاق الحي .
 
 

 


 


 


 


 


 


 
 
 

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