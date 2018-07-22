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صور.. محافظ أسيوط : إزالة 28 حالة تعدى على أملاك الدولة واسترداد 13 فدان

الأحد، 22 يوليه 2018 11:49 ص
صور.. محافظ أسيوط : إزالة 28 حالة تعدى على أملاك الدولة واسترداد 13 فدان جانب من الإزالة
أسيوط محمود عجمى
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أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن نجاح حملات الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى إزالة 28 حالة تعدى واسترداد 13 فدان و5925 متر "حق الشعب" من أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التى تم الإعلان عنها قبل 14 يونيو 2018 بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط و تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد أراضى الدولة "حق الشعب" دون تهاون أو تقصير والمضى قدما فى تقنين واضعى اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين خلال الفترة التى سبق تحديدها والإعلان عنها.

وأشار محافظ أسيوط فى بيان إلى أن الحملات استهدفت 6 مراكز "البدارى - ديروط - صدفا - ساحل سليم – الغنايم- الفتح" حتى الان على أن تستمر حملات الموجة العاشرة لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة واسترداد جميع أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها مصدرا تعليماته لجميع رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديريات الزراعة والرى لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين والتنسيق مع الجهات الامنية لتنفيذ جميع قرارات الإزالة .

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة بالمحافظة ان الحملات المكثفة تمكنت من 3 حالات تعدى على مساحة 180 متر مبانى أملاك دولة بمركز صدفا وإزالة 3 حالات تعدى على مساحة 3 افدنة بمركز الفتح وإزالة 7 حالات تعدى على مساحة 86 متر بمركز ساحل سليم وإزالة 2 حالة تعدى على مساحة 10 أفدنة بمركز البدارى وإزالة 5 حالات تعدى على مساحة 4030 متر بمركز ديروط وإزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1629 متر بمركز الغنايم، مشيرا إلى انه جارى استكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء فى التسعير وفقا لخطة المحافظة فى الحفاظ على أراض املاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب .

على جانب آخر، شدد محافظ أسيوط على استمرار حملات الرقابة وأعمال الصيانة ودعم المرافق الأساسية والخدمات بالقرى والمراكز للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لاستكمال باقى الاعمال فى المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى والنجوع .

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط انه تم تركيب900 كشاف كامل ليد موفر الطاقة بمدخل ديروط الجنوبى والشمالى والطرق الرئيسية المؤدية للقرى مع رفع كفاءة وصيانة الكشافات التى تم استبدالها وتركيبها فى الطرق الفرعية .

وأشار إلى انه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع للقوات المسلحة على توريد  1881كشاف جديد وجارى تركيب باقى شوارع وميادين قرى المركز والمدينة واستكمال أعمال الصيانة لأعمال الكهرباء والإنارة .

 

 

إزالة التعديات على أملاك الدولة (1)

إزالة التعديات على أملاك الدولة 

 

إزالة التعديات على أملاك الدولة (4)
إزالة التعديات على أملاك الدولة 

 

إزالة التعديات على أملاك الدولة (8)
إزالة التعديات على أملاك الدولة 

 

إزالة التعديات على أملاك الدولة (10)
إزالة التعديات على أملاك الدولة 

 

كشافات إنارة (1)
كشافات إنارة 

 

كشافات إنارة (2)
كشافات إنارة 

 


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