صور.. محافظة قنا تستعيد 126 فدانا من أراضى أملاك الدولة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن محافظة قنا تمكنت من استعادة مساحة 126 فدانا من أراضى أملاك الدولة بمدينتىّ ابوتشت وفرشوط خلال الحملة المكبرة التى لليوم الثانى على التوالى ضمن خطة المحافظة فى تنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة رافقه خلالها اللواء محمود حمزة نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال وعدد من القيادات التنفيذية وقوات تأمين الحملة .

أوضح محافظ قنا أن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدى بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمدينة ابو تشت بمساحة 86 فدانا مخصصة من قِبل الدولة لإقامة مشروعات خدمية مستقبلية بالاضافة الى تنفيذ 8 حالات تعدى بالمبانى بمساحة4003 متر مربع ، كما تم إزالة 3 حالات تعدى بالزراعة على أراضى أملاك الدولة بمدينة فرشوط بمساحة 40 فدانا .

واضاف الهجان ان المحافظة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المواطنين المتعدين على اراضى املاك الدولة ممن لم يتقدموا بطلبات لتقنين اوضاعهم اثناء فتح باب التقديم لتلقى طلبات التقنين خلال الفترة من 14 يناير وحتى 14 يونيو من العام الجارى .

جدير بالذكر ان الموجة العاشرة لإزالة التعديات على املاك الدولة بدأت بالأمس حيث نجحت المحافظة خلال اليوم الاول فى استرداد 19 فدان ونصف بالإضافة الى مساحة 14 الف و 150 متر مُتعدى عليها بالمبانى .



























