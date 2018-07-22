صور.. ليبيا توزع مساعدات غذائية على المهاجرين فى طرابلس

قدم عناصر من الجيش الليبى، مساعدات غذائية على على المهاجرين غير الشرعيين، من نزلاء ملجئ لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فى عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس .
وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عمليات توزيع المساعدات على نزلاء ملجئ يضم عشرات الأفارقة الذين تم ادخالهم فيه منعا لركوب البحر المتوسط للسفر إلى أوروبا والموت غرقا فى المتوسط .
ابتسامة الاطفال فى مركز اللاجئين
توزيع الغذاء على المهاجرين
توزيع المساعدات على اللاجئين
طفلة تحصل على الغذاء
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