video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. ليبيا توزع مساعدات غذائية على المهاجرين فى طرابلس

الأحد، 22 يوليه 2018 07:41 م
صور.. ليبيا توزع مساعدات غذائية على المهاجرين فى طرابلس توزع مساعدات غذائية على المهاجرين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
إضافة تعليق

قدم عناصر من الجيش الليبى، مساعدات غذائية على على المهاجرين غير الشرعيين، من نزلاء ملجئ لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فى عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس .

وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عمليات توزيع المساعدات على نزلاء ملجئ يضم عشرات الأفارقة الذين تم ادخالهم فيه منعا لركوب البحر المتوسط للسفر إلى أوروبا والموت غرقا فى المتوسط .

ابتسامة الاطفال فى مركز اللاجئين
ابتسامة الاطفال فى مركز اللاجئين

 

توزيع الغذاء على المهاجرين
توزيع الغذاء على المهاجرين

 

توزيع المساعدات على اللاجئين
توزيع المساعدات على اللاجئين

 

طفلة تحصل على الغذاء
طفلة تحصل على الغذاء

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ليبيا ترفض خطط الاتحاد الأوروبى لإقامة مراكز للمهاجرين على أرضها

الجيش الليبى

مساعدات غذائية

المهاجرين

طرابلس

ليبيا

أخبار ليبيا




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة