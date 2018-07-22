صور.. ليبيا توزع مساعدات غذائية على المهاجرين فى طرابلس

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

قدم عناصر من الجيش الليبى، مساعدات غذائية على على المهاجرين غير الشرعيين، من نزلاء ملجئ لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فى عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس .

وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، عمليات توزيع المساعدات على نزلاء ملجئ يضم عشرات الأفارقة الذين تم ادخالهم فيه منعا لركوب البحر المتوسط للسفر إلى أوروبا والموت غرقا فى المتوسط .



ابتسامة الاطفال فى مركز اللاجئين



توزيع الغذاء على المهاجرين



توزيع المساعدات على اللاجئين