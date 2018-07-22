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الأحد، 22 يوليه 2018 02:00 ص
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صور.. فرنسا: لا مفاوضات تجارية مع أمريكا قبل سحب التعريفات الجمركية

الأحد، 22 يوليه 2018 01:00 ص
صور.. فرنسا: لا مفاوضات تجارية مع أمريكا قبل سحب التعريفات الجمركية برونو لو مير وزير المالية الفرنسى
بوينس (رويترز)
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قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، السبت، إن الاتحاد الأوروبى قد لا يفكر فى التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قبل أن تسحب واشنطن أولا التعريفات التى فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم.

وتابع لو مير، فى حديث للصحفيين فى مؤتمر لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين فى بوينس أيرس إنه لا يوجد أى خلاف بين فرنسا وألمانيا حول كيفية وتوقيت بدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. ومضى يقول إن البلدين اتفقا على ضرورة أن تتخذ واشنطن الخطوة الأولى بإلغاء التعريفات الجمركية.

وزير المالية الفرنسى برونو لو مير
وزير المالية الفرنسى برونو لو مير

 

وزير المالية الفرنسى مع مديرة صندوق النقد الدولى
وزير المالية الفرنسى مع مديرة صندوق النقد الدولى

 

وزير المالية الفرنسى
وزير المالية الفرنسى

 

 


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أخبار فرنسا

مفاوضات تجارية

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سحب التعريفات الجمركية




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