صور.. شاهد محطة كهرباء البرلس قبل افتتاح الرئيس الثلاثاء المقبل

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد محطة شركة كهرباء البرلس العملاقة بمحافظة كفر الشيخ الواقعة على الطريق الدولى الساحلى، استعدادات مكثفة تمهيد لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لها عبر الفيديو كنفرانس يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 يوليو الجارى.

وقال المهندس محمد سعد النادى، مدير عام التشغيل بمحطة كهرباء البرلس العملاقة، إن نسبة الإنجاز بالمحطة وصلت لـ 99.7% ، وجاري وضع اللمسات الأخيرة، وأن عدد ساعات العمل 47 مليون ساعة عمل دون إصابات، وتم الانتهاء من التوسع فى أعمال اللاندسكيب بالمشروع .

وأضاف النادى، لـ"اليوم السابع"، أن كل العالمين من مهندسين وعمال وفنيين سعداء بإنجاز العمل قبل موعده المقرر شهر ديسمبر المقبل بعد اختصار مدة الإنجاز من 7 سنوات لعامين ونصف العام .

وأضاف النادى، بفضل الله، تم دخول جميع الوحدات البخارية بالمشروع بطاقاتها الانتاجية على الشبكة الكهربية الموحدة للبلاد فى الفترة من منتصف مارس وحتى الأسبوع اﻷول من مايو ويونيو، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، وهى القدرة الإنتاحية التصميمية للمشروع، وذلك بعد إجراء أعمال التنظيف الكيميائى والتنفيض بالبخار لمواسير وأجزاء غلايات استعادة الطاقة، وكذلك خطوط البخار بالوحدات المركبة لضمان التخلص من جميع الشوائب الناتجة عن أعمال لحام المواسير قبل التشغيل الفعلى للوحدات.

وقال النادى، كما تم الانتهاء من جميع اختبارات الوحدة المركبة اﻷولى خلال شهرى مايو ويونيوالماضيين، بما فى ذلك تجارب التشغيل واختبار اﻷداء واختبار الاعتماد على الوحدة المركبة اﻷولى تحت الظروف المختلفة للشبكة الموحدة للبلاد، استعدادا للدخول فى المراحل النهائية للتشغيل التجارى للوحدة، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من إجراء جميع الاختبارات على الوحدات المركبة الثانية والثالثة والرابعة تباعا بمعرفة شركة سيمنز اﻷلمانية وبمشاركة المهندسين المصريين العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة ، وجارى تنفيذ إنشاء الأسوار المدعمة بكاميرات المراقبة وأبراج الحراسة حول المشروع بالكامل لضمان تأمين المشروع ضد أى عمل غاشم.

وقال النادى، إن 9 آلاف عامل ومهندس بمحطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ يعملون في المحطة منذ بداية العمل بها، وهم قادرون على إنجاز مشروع عملاق يفخرون بالعمل به، فبعد التحدى الأول لإقتصار مدة إنجاز المحطة من 7 سنوات لعامين ونصف العام، لتنتهى فى شهر ديسمبر 2018، جاء التحدى الثانى وبإصرار المهندسين الأكفاء والعمال المهرة، تم الإنتهاء من المحطة فى شهر يونيو وبشهر يوليو الجارى، ليفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة النهائية خلال أيام ، بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المرحلة الأولى من المحطة فى 2 مارس الماضى، وضخ 1600 ميجاوات على الشبكة الرئيسية وبعد 6 أشهر فقط ضخت المحطة 1600 ميجاوات أخرى على الشبكة الرئيسلة وضخ 1600 ميجاوات أخرين فى شهرى مايو الماضى ويونيو الجاري .

وأكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع الإنجاز الذى تشهده محطة الكهرباء البرلس، ليفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأخيرة خلال أيام ، وأنه يزورها من حين لأخر، لتقديم الشكر لكل العاملين بالموقع سواء من عمال ومهندسين ومسئولين أو الألمان من شركة " سمينز" ، وعدد من الجنسيات الأخرى، مؤكدا أن المحطة تقع على بعد 16 كيلومترا من ميناء البرلس، على مساحة 250 فدانًا، وتم وضع حجر الأساس لتنفيذها يوم 30 سبتمبر 2015، بتكلفة 2 مليار يورو.

وقال نصر، إن الرئيس عيد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 234 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 21 فدان تعادل "88337م مربع" من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة سور حول محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ.



جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة



داخل محطة الكهرباء العملاقة



الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية



الاستماع والاستفادة من الخبرة الألمانية



جانب من المحطة العملاقة بالبرلس



خبرة المانية وكوادر مصرية بمحطة البرلس العملاقة



جانب احد المديولات



صورة من صور العمل العملاق



بدء اعمال الرصف والتجميل



علامات ارشادية بمحطة كهرباء البرلس العملاقة



داخل احدى غرف المحطة



جانب من العاملين بمحطة كهرباء البرلس



مباني شاهقة وعمال تاريخي



مدخل المحطة العملاقة



جمال المحطة وقت الغروب



المان والمانيات بمحطة الكهرباء يمنحون خبراتهم لكوادر مصرية



جانب من احدى غرف المحطة



جانبل من المحطة العملاقة



شهادة الخبرة والتدريب والتفوقث يرفعها العاملون بالمحطة



جانب من المحطة العملاقثة المجاورة للبحر المتوسط



جانب من العمل بالمحطو



جانب من المحطة خلال مراحل العمل



جانب من محطة كهرباء البرلس العملاقة