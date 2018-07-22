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الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
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صور.. جهاز العاشر من رمضان يشن حملة لإزالة الكافيهات المخالفة

الأحد، 22 يوليه 2018 03:57 م
صور.. جهاز العاشر من رمضان يشن حملة لإزالة الكافيهات المخالفة حملة لإزالة الكافيهات المخالفة
كتبت -منال العيسوى
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شن جهاز العاشر من رمضان صباح اليوم الاحد حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات على الكافيهات المخالفة فى المجاورة السادسة وال25 وال26  والتى تم انشاؤها تحت مبانى سكنية.
 
وأسفرت الحملة، عن رفع عدد كبير من إشغالات المقاهى والمطاعم والكافتيريات والأكشاك والباعة الجائلين، وإزالة أكشاك مخالفة، وعدد كبير من التندات المخالفة، وإزالة البروز مخالفة لعدد من المحلات وأرصفة مخالفة. 
 
يذكر أن الحملة، خرجت برئاسة المهندس عبد المنصف الرفاعى رئيس الجهاز والإدارات المعنية  تحت إشراف اللواء إيهاب لمعى نائب مدير أمن الشرقية، اللواء منصور لاشين مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر، وشرطة المرافق.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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