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صور.. تنسيق الجامعات.. ننشر الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى

الأحد، 22 يوليه 2018 04:03 م
صور.. تنسيق الجامعات.. ننشر الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
كتب وائل ربيعى - تصوير خالد كامل
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نتيجة تنسيق المرحلة الاولي للجامعات 2018

ينشر " اليوم السابع" الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى فى الشعبتين العلمية والأدبية وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالى منذ قليل فى مؤتمر صحفى لها.

وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04   % فيما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8   % وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند  96.8 %، والعلاج الطبيعى 96.70 %، وفى الشعبة الأدبية توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 96.09 % والإعلام 95 % والألسن 94.75 % والآثار 91.70 %.

وقد أعلن الوزير، أن طالب وحيد بشعبة علمى علوم استنفذ رغباته بالمرحلة الأولى لكتابته رغبات لا تتناسب مع شعبته العلمية، فيما تخلف عن تنسيق المرحلة الأولى 700 طالب.

 وأضاف الوزير، أن الحاصلين على أكثر من 95 % فى العلوم 37723 بنسبة 23 % من طلاب فى هذا القطاع، وفى الشعبة الهندسية الحاصلين على أكثر من 95 % كانوا 11499 طالب يمثلوا 15 % من طلاب القطاع، وفى الأدبى 6810 يمثلوا 4 % من العدد.

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (1)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (2)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (3)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (4)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (5)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (6)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (7)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (8)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (9)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (10)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (11)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (12)
 

 

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الاولى (13)

 

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الحد-الادنى-والاماكن-الخالية-1
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الحد-الادنى-والاماكن-الخالية-2

 


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98.04 % حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة بتنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثانية 2018

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2018

تنسيق القبول بالجامعات

التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018

نتيجه تنسيق المرحلة الاولي للجامعات 2018




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