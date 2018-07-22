صور.. التنمية المحلية: صور القمامة حول المسجد الأثرى للسلطان قايتباى قديمه

كتب علام عبدالغفار

أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانا ردا على ما نشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعى حول وجود أكوام من القمامة حول المسجد الأثرى للسلطان قايتباى بالقاهرة وتحوله إلى مقلب زبالة كما وصف بعض النشطاء والمغردون ونقل عدد من المواقع الإخبارية لذلك على أنه حقيقة، ونشر البعض صوراً توضح تراكم أكوام من القمامة على أبواب المسجد.

وأكدت الوزارة أنه تم التواصل مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، والتى أكدت عدم صحة تلك الصور التى نشرها البعض، كما تبين أن تلك الصور قديمة منذ عدة شهور وتم رفع كل تلك المخلفات المتراكمة بالمنطقة منذ فترة، وشددت الهيئة على أن تلك المنطقة يتم تنظيفها بصورة يومية ومتابعتها من مسئولى الهيئة بشكل يومى.



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى



منطقة المسجد الأثرى للسلطان قايتباى