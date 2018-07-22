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الأحد، 22 يوليه 2018 01:55 م
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صور.. الآلاف يهربون من الفيضانات إلى الملاجئ بالفلبين

الأحد، 22 يوليه 2018 11:43 ص
صور.. الآلاف يهربون من الفيضانات إلى الملاجئ بالفلبين فيضانات فى الفلبين
كتب وكالات – تصوير أ ف ب
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تعانى الفلبين من فيضانات عارمة أغرقت شوارع العاصمة "مانيلا"، فيما أضطر آلاف السكان الهروب من منازلهم بعيدا عن مياه الأمطار الغزيرة، كما أعلن مسئولون فلبينيون، اليوم الأحد، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى انهيارات أرضية وحوادث أخرى فى الفلبين، بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة التى نتجت عن ثلاثة أعاصير مدارية.

 كما أجبر أكثر من 12 ألف شخص على الفرار من منازلهم بسبب الفيضانات، وفقا للمجلس الوطنى لإدارة الإغاثة من الكوارث، ولقى طفلان، يبلغان من العمر ثلاثة وستة أعوام، حتفهما اليوم الأحد عندما دفن انهيار أرضى منزلهما أثناء نومهما فى بلدة باربازا (400 كيلومتر تقريبا جنوب مانيلا)، وفقا للشرطة.

وأفاد تقرير للشرطة بأن أم الطفلين أصيبت بجروح جراء الانهيار الأرضي، كما ذكرت الشرطة أن شقيقين 11و12 عاما، لقيا حتفهما يوم الجمعة، عندما دفن جزء من منزلهما فى تربة جبلية كثيفة بعد انهيار أرضى فى بلدة أجو بإقليم لا يونيون شمالى البلاد.

وفى مدينة بونتوك بإقليم ماونتين، توفيت امرأة عمرها 54 عاما عندما صدمت صخرة سيارة مارة بجوار المرأة خلال انهيار أرضى يوم الأربعاء، وفقا للمجلس الوطنى لإدارة مخاطر الكوارث.

وأضاف المجلس أن رجلا عمره 43 عاما جرفه تيار قوى أثناء عبوره نهر فى إقليم نيجروس أورينتال وسط البلاد فى 15 يوليو.

وكانت ثلاثة أعاصير مدارية قد تسببت فى هطول أمطار غزيرة على منطقة واسعة من الفلبين منذ 15 يوليو، أولها العاصفة "سون - تينه"، وجاءت بعدها عاصفة "أمبيل"، ثم المنخفض الاستوائى المعروف محليا باسم "جوزي".

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن "جوزى"، الذى صاحبته رياح مستمرة سرعتها القصوى 60 كيلومترا فى الساعة وزوابع بسرعة 75 كيلومترا فى الساعة، من المتوقع أن يغادر البلاد بحلول غد الإثنين.

أطفال وسط الفيضانات
أطفال وسط الفيضانات

 

أمطار غزيرة فى الفلبين
أمطار غزيرة فى الفلبين

 

جانب من الفيضانات
جانب من الفيضانات

 

شوارع الفلبين تغرق فى مياه الفيضانات
شوارع الفلبين تغرق فى مياه الفيضانات

 

غرق شوارع عاصمة الفلبين
غرق شوارع عاصمة الفلبين

 

فلبينى وسط الفيضانات
فلبينى وسط الفيضانات

 

فيضانات فى الفلبين
فيضانات فى الفلبين

 

ملاجئ للاحتماء من الفيضانات
ملاجئ للاحتماء من الفيضانات

 

ملجأ
ملجأ

 

هروب السكان من الفيضانات
هروب السكان من الفيضانات

 


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