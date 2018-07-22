صنداى تايمز: أصغر إرهابى فى بريطانيا يسعى للحصول على حكم بإخفاء هويته

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن أصغر إرهابي مدان في بريطانيا يسعى إلى إبقاء هويته سرية عن طريق مطالبة المحاكم بعدم الكشف عنها مدى الحياة، موضحة أن هذا الشخص خطط عندما كان فى الرابعة عشر من عمره لقطع رؤوس رجال الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن هذا الطلب غير مسبوق فى قضية تتعلق بالإرهاب، وإذا تمت الموافقة عليه، فسينضم المراهق من بلاكبيرن، لانكشاير إلى مجموعة من أكثر المجرمين سمعة سيئة في البلاد والذين سمح لهم بإخفاء جرائمهم.

وحتى الآن ، لم تمنح المحاكم سوى ستة أوامر إخفاء هوية مدى الحياة لمدانين. وتشمل تلك القائمة جون فينابلز وروبرت طومسون ، الذي قتل طفل ليفربول جيمس بولجر، وآخرين مدانين فى قضايا قتل.

يذكر أنه حكم على "أر. إكس.جي" بالسجن مدى الحياة في عام 2015 لإدانته بالتحريض على الإرهاب، وعليه البقاء في السجن لمدة 5 سنوات على الأقل، ثم يصبح مؤهلا للإفراج عنه في عام 2020 إذا استطاع إثبات بأنه لا يشكل أي تهديد للسلامة العامة.

وأشارت المحكمة في مدينة مانستشر إن "أر.إكس.جي" استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في غرفته لإقناع شاب أسترالي (18 عاما) لذبح عناصر من الشرطة الاسترالية في ملبورن، كما تبين أيضاً أنه هدد بذبح بعض من أساتذته.