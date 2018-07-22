شاهد فى دقيقة.. فيس بوك منصة شائعات وليس تواصل

فى الأيام الأخيرة، تحول موقع فيس بوك إلى منصة لتداول الشائعات بين المصريين، واتضح هذا من كم الأكاذيب التى تم الترويج لها خلال الفترة الماضية من أجل أغراض غير بريئة بالمرة، لذا يمكن القول أن فيس بوك أصبح منصة ترويج للمعلومات الخاطئة وليس التواصل كما هو الغرض منه.

فى الفيديو التالى نوضح كيف يتم الترويج للشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقصد أو بدون قصد فى كثير من الأوقات، وخطورة نشر المعلومات الخاطئة على نطاق واسع دون التأكد من صحتها مما يثير البلبلة.