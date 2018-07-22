سقوط عاطلين أثناء بيع أجهزة يكشف عصابة سرقة الشقق بالجمالية

كتب ــ إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على كل من، "عبد الله م ع" 18 سنة، عاطل، و"أحمد ع ز" 18 سنة، عاطل، أثناء قيامهما ببيع جهاز تليفزيون وريسيفر بثمن بخث لا يتناسب وقيمتهما لأحد أصحاب محلات بيع الأدوات الكهربائية، وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الأجهزة والأدوات الكهربائية من الشقق، وتم ضبط باقى أفراد العصابة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وبمناقشتهما عن مصدرهما اعترفا بسرقتهما من داخل شقة "محمود م م" 28 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بالاشتراك مع 3 عاطلين آخرين، فتم ضبطهم واعترفوا بسرقة "كمبيوتر، شاشة تليفزيون من داخل غرفة خراط معادن، أسطوانة بوتاجاز، 10 قلب شيشة، كمية من لفافات الألومنيوم من داخل غرفة عامل، سخان، تليفزيون، أسطوانة بوتاجاز من داخل غرفة ربة منزل"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.